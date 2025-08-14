Достижения.рф

На Аляске российским журналистам предлагают разместиться на стадионе

Фото: iStock/Jacob Boomsma

На Аляске прилетевшим на саммит российским журналистам предлагают разместиться на местном стадионе. Об этом рассказал журналист корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.



По словам журналиста, стоимость номера в отеле начинается от 74 тысяч рублей за ночь. При этом некоторые гостиницы в Анкоридже просят и в разы больше.

Американская сторона предложила журналистам разместиться на местном стадионе, что предоставляется бесплатно. По словам представителей США, в отелях попросту не осталось номеров для размещения.

«Из доступного — несколько вариантов за 74 и более тысяч рублей за ночь в Анкоридже. А вот проживание на стадионе, как то предлагает американская сторона, бесплатное», — рассказал Юнашев.
Иван Мусатов

