На Аляске российским журналистам предлагают разместиться на стадионе
На Аляске прилетевшим на саммит российским журналистам предлагают разместиться на местном стадионе. Об этом рассказал журналист корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
По словам журналиста, стоимость номера в отеле начинается от 74 тысяч рублей за ночь. При этом некоторые гостиницы в Анкоридже просят и в разы больше.
Американская сторона предложила журналистам разместиться на местном стадионе, что предоставляется бесплатно. По словам представителей США, в отелях попросту не осталось номеров для размещения.
«Из доступного — несколько вариантов за 74 и более тысяч рублей за ночь в Анкоридже. А вот проживание на стадионе, как то предлагает американская сторона, бесплатное», — рассказал Юнашев.