На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине

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Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь столкнется с иском из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает РИА Новости.
Калиняк отметил, что Надя подозревают в государственной измене, так как его действия привели к ослаблению Вооруженных сил Словакии, что противоречит конституции.
В апреле 2023 года Словакия завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Украине.
11 июня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что передача истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.
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«Денег за самолеты не поступило, замену им не предоставили, системы ПВО также отсутствуют», — заявил Калиняк.
В апреле 2023 года Словакия завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Украине.
11 июня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что передача истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.
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Артем Кузьмин