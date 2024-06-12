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На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине

12 июня 2024, 16:52
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь столкнется с иском из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает РИА Новости.
Калиняк отметил, что Надя подозревают в государственной измене, так как его действия привели к ослаблению Вооруженных сил Словакии, что противоречит конституции.

«Денег за самолеты не поступило, замену им не предоставили, системы ПВО также отсутствуют», — заявил Калиняк.


В апреле 2023 года Словакия завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Украине.

11 июня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер сообщил, что передача истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

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Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
12 июня 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте, как сообщает Sputnik Армения.
Пашинян объяснил, что Армения планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.

«Что вы думаете, какой будет следующий шаг? Вы считаете, что мы вернемся назад? Нет, у нас нет другого пути. Не волнуйтесь, обратного пути нет», — заявил Пашинян.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва исходит из того, что Ереван должен соблюдать свои финансовые обязательства в рамках Устава ОДКБ.

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В Баку заявили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха
Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершен
12 июня 2024, 15:57

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Российские миротворцы завершили процесс вывода из Карабаха. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что личный состав, вооружение и техника полностью покинули территорию региона. Примечательно, что в прошлом году ассистент госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что Вашингтону необходимо добиться ухода российских миротворцев из Карабаха после завершения их пятилетнего контракта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

Напомним, российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.

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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
В МИД Индии сообщили об участии страны в конференции по Украине в Швейцарии
12 июня 2024, 14:54

Фото: IStock/NatanaelGinting

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра объявил на пресс-конференции в среду, что Индия присоединится к мирной конференции о ситуации в Украине, которая пройдет в Швейцарии. Он отметил, что состав делегации будет определен позднее.
«Мы в настоящее время обсуждаем этот вопрос. Как только будет принято решение относительно состава делегации, мы сообщим вам», — цитирует дипломата РИА Новости.
Мероприятие запланировано на 15-16 июня и ожидается участие делегаций из более чем 160 стран. Более 100 стран уже подтвердили свое участие. При этом Китай решил не принимать участие, Россия не была приглашена, а президент США Джо Байден не сможет присутствовать на мероприятии.

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Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене европейских санкций
12 июня 2024, 14:11

Фото: istockphoto/designer491

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил жалобу российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая стремилась исключить себя из европейского списка санкций. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
«Жалоба отклонена. Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ необходимо оплатить, кроме собственных издержек, издержки, понесенные Советом ЕС», — говорится в документе.
Отмечается, что слушания по данной жалобе прошли в январе этого года. Судебные материалы утверждают, что госкорпорация стремилась оспорить введенные ограничительные меры, указывая на ошибки в оценке фактов, допущенные при принятии решения ЕС, а также на ряд других обстоятельств.

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#рф
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В МИД предупредили, что под ударом спецслужб Дании может оказаться любой россиянин
В МИД РФ заявили об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
12 июня 2024, 13:46

Фото: сайт МИД РФ

Российские граждане могут стать целью спецслужб Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«МИД России внимательно следит за ситуацией с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в содействии иностранным спецслужбам. Датские власти не представили никаких доказательств ее противоправной деятельности», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что под удар спецслужб Дании может попасть любой россиянин, и Москва будет продолжать защищать права своих граждан за рубежом.

11 июня в Дании была арестована гражданка России по подозрению в содействии российской разведке. Задержание проводилось в сотрудничестве с полицией Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера.

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В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
12 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/vlad_karavaev

Данные о планах правительств Грузии и России восстановить дипломатические отношения между двумя странами не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в российском МИДе.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не видят смысла давать комментарии относительно различных «уток», тиражируемых грузинскими оппозиционными ресурсами. Ранее телеканал Mtavari Arkhi сообщил о работе правительств РФ и Грузии над восстановлением дипломатических отношений.

Напомним, Грузия разорвала дипотношения с Россией в сентябре 2008 года, после того как Москва провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы

Путин поздравил сограждан с Днем России
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#история
#грузия
#премьера
#рф
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Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин: россиян объединяют патриотизм и ответственность за родину
12 июня 2024, 13:19

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России. Об этом Путин сообщил на церемонии вручения госнаград в Кремле.
По словам российского лидера, в РФ данный праздник отмечается «с уважением к своей стране, к ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед». Отмечать День России крайне необходимо и исторически верно, поскольку он является символом единства тысячелетнего пути России, подчеркнул глава государства.

Путин заключил, что вся страна и ее народ поддерживает участников специальной военной операции.

Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.

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Армия Израиля зафиксировала запуск около 90 снарядов из Ливана
12 июня 2024, 11:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильские военные зафиксировали запуск около 90 снарядов из Ливана во время мощного обстрела северных районов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что часть снарядов была перехвачена силами противовоздушной обороны. Другая часть снарядов упала в некоторых районах на севере Израиля.

Согласно информации источника, в результате обстрела в некоторых местах возникли пожары. По факту обстрела проводится проверка.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
12 июня 2024, 10:41

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что в Крыму национализировали активы бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и певицы Джамалы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в пользу Крыма были изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали украинскому экс-премьеру. По словам Константинова, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы: несколько земельных участков и жилое здание в Алуште. Примечательно, что объекты были оформлены на ее семью.

Константинов заключил, что имущество ряда украинских политиков и олигархов также было национализировано.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.

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