На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои

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Подразделения армии Афганистана атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы. Об этом сообщает новостной портал Ariana news, ссылаясь на данные Минобороны Афганистана.
Отмечается, что афганские военные атаковали центры и укрытия пакистанских войск по другую сторону Дюранда (не признаваемая в Кабуле афганско-пакистанская граница). Также с юго-восточного направления были совершены атаки по опорным пунктам, откуда велись обстрелы Афганистана.
По данным издания, афганские войска начали наносить ответные удары через границу минувшей ночью из двух уездов провинции Пактия. Удары продолжались до утра субботы. Для обстрелов применялось как лёгкое, так и тяжёлое вооружение.
Во вторник, 24 декабря, армия Пакистана нанесла авиаудары по провинции Пактия в Афганистане. В результате обстрелов погибли 52 мирных жителя, ещё 40 получили ранения. Тогда афганское Минобороны сообщило, что удары не останутся без ответа.
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По данным издания, афганские войска начали наносить ответные удары через границу минувшей ночью из двух уездов провинции Пактия. Удары продолжались до утра субботы. Для обстрелов применялось как лёгкое, так и тяжёлое вооружение.
Во вторник, 24 декабря, армия Пакистана нанесла авиаудары по провинции Пактия в Афганистане. В результате обстрелов погибли 52 мирных жителя, ещё 40 получили ранения. Тогда афганское Минобороны сообщило, что удары не останутся без ответа.
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Анастасия Чинкова