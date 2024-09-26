Zeit: Ряд стран подадут в суд на «Талибан»* из-за дискриминации женщин

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Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.
Об этом сообщает немецкая газета Zeit. В публикации указано, что ФРГ и несколько других государств потребовали от «Талибана»* выполнения положений конвенции Организации Объединённых Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена провести консультации на эту тему со своими коллегами из Австралии, Канады и Нидерландов. В качестве крайней меры может быть задействован Международный суд ООН в Гааге.
В материале отмечается, что, несмотря на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, талибы* не предприняли никаких действий для обеспечения женщин образованием. А в конце прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.
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Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена провести консультации на эту тему со своими коллегами из Австралии, Канады и Нидерландов. В качестве крайней меры может быть задействован Международный суд ООН в Гааге.
В материале отмечается, что, несмотря на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, талибы* не предприняли никаких действий для обеспечения женщин образованием. А в конце прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.
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Александр Бойцов