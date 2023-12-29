На Камчатке вышедшая из берегов река Авача затопила питомник ездовых собак

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На Камчатке река Авача, протекающая в Елизовском районе, подтопила питомник ездовых собак. Об этом сообщает Телеграм-канал «Камчатский север».
«Питомник ездовых собак «Авача-мэй» затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее», — говорится в публикации.
Уточняется, что речная вода, разлившись по низменностям, достигла территории питомника примерно в десяти километрах от Елизово. В питомнике сейчас живут около десятка ездовых собак.
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Диана Аванесян