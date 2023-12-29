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На Камчатке вышедшая из берегов река Авача затопила питомник ездовых собак

29 декабря 2023, 02:58
Фото: iStock/Zaharov

Фото: iStock/Zaharov

На Камчатке река Авача, протекающая в Елизовском районе, подтопила питомник ездовых собак. Об этом сообщает Телеграм-канал «Камчатский север».
«Питомник ездовых собак «Авача-мэй» затопила река Авача. Собаки в данный момент в безопасности, но все же требуется помощь неравнодушных людей. Нужны сено, доски, волонтёры, отсыпка дамбы и прочее», — говорится в публикации.



Уточняется, что речная вода, разлившись по низменностям, достигла территории питомника примерно в десяти километрах от Елизово. В питомнике сейчас живут около десятка ездовых собак.


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Стала известна первая женщина с состоянием в 100 миллиардов долларов
Внучка основателя L’Oréal Майерс стала первой женщиной с состоянием $100 млрд
29 декабря 2023, 03:04

Фото: iStock/darkojow

70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс, внучка основателя косметической компании L’Oreal, стала первой женщиной в истории, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние достигло 100,2 миллиарда долларов.
Рост стоимости акций L’Oreal, основанной в 1909 году, способствовал этому достижению. Отмечается, что стоимость предприятия составляет 268 миллиардов долларов. Франсуаза занимает пост заместителя председателя компании и владеет 35 процентами акций вместе со своей семьей.

За последние три года ее трижды признавали богатейшей женщиной мира по версии журнала Forbes.

Ранее Лорен Санчес, 53-летняя невеста одного из самых богатых людей в мире, Джеффа Безоса, поделилась секретом своего молодого вида. Она отметила, что для поддержания своей внешности важны пять вещей, включая использование солнцезащитного крема и практику медитации.

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#предприятия
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В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз
Госсекретарь Колорадо Гризвольд: Трампа могут восстановить на праймериз
29 декабря 2023, 02:50

Фото: Сайт Кремля

Госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что бывший президент США Дональд Трамп будет включен в список кандидатов на праймериз республиканцев в Колорадо в 2024 году, если его дисквалификация не будет подтверждена федеральным Верховным судом, передает РИА Новости.
Это произойдет во время сертификации, запланированной на 5 января 2024 года, если Верховный суд США не примет дело к рассмотрению.

Гризвольд также обратилась к Верховному суду с призывом проявить оперативность, учитывая приближающийся «дедлайн».

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году.

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#трамп
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Американский сенатор призвал нанести удары по Ирану
Американский сенатор Грэм призвал нанести удары по ряду объектов в Иране
29 декабря 2023, 01:58

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News призвал нанести удар по нескольким объектам в Иране. Он утверждает, что это необходимо из-за предполагаемой поддержки иранскими властями йеменских мятежников-хуситов.
Грэм отметил, что уже шесть месяцев настаивает на необходимости проведения атаки по Ирану. Он указал на нефтяные месторождения и штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции, которые, по его словам, можно видеть из космоса, выразив желание «стереть это с лица земли».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск возникновения полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что хотя стремление к эскалации конфликта в регионе отсутствует, США готовы принять необходимые меры для защиты своего народа и объектов.

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#иран
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В Германии заявили, что ЕС сможет оказывать помощь Украине без согласия Венгрии
29 декабря 2023, 01:14

Фото: iStock/photosvit

Представитель правительства ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Евросоюз (ЕС) сможет продолжить оказывать Киеву финансовую помощь, даже если Венгрия не даст своего согласия. Об этом пишет РИА Новости.
«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. Евросоюз также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — цитирует агентство слова политика.

Вагнер отметил, что в ходе саммита ЕС в середине декабря на обсуждение был вынесен вопрос о выделении Киеву финансовой помощи в размере €50 млрд. Германия в начале 2024 года продолжит активно продвигать в рамках Евросоюза передачу Украине этой помощи, подчеркнул политик.

«Евросоюз, конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — заключил представитель кабмина.

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#германия
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#евросоюз
#украина
#венгрия
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В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС
В Грузии рассказали, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году
29 декабря 2023, 00:59

Фото: iStock/David_Bokuchava

К 2030 году Грузия планирует полностью подготовиться к возможному вступлению в состав Евросоюза. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил об этом в эфире телеканала «Имеди».
«Мы можем гарантировать, что к 2030 году Грузия будет готова к возможному членству в Евросоюзе», — подчеркнул он.
Кобахидзе также провел параллели между возможностями Грузии и Молдавии. Политик отметил, что его страна за последние два года значительно улучшила экономические показатели, что станет ключевым фактором при рассмотрении вопроса о вступлении в ЕС.

«В конечном итоге, когда речь пойдет о членстве, экономика все равно будет играть главную роль», — подытожил Кобахидзе.
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#экономика
#грузия
#ес
#наемник
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Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников
Лавров удивился отсутствию манер у чиновников Евросоюза во время визита в Пекин
29 декабря 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

У современных европейских чиновников отсутствует чувство такта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».
Так он прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, сделанное во время ее визита в Пекин. Фон дер Ляйен заявила, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от его поведения по Украине.

Лавров отметил, что на Западе привыкли общаться со странами, которые финансово зависят от Евросоюза и западных государств, но выстраивать такие отношения с крупнейшей мировой экономикой и великой державой с многовековой историей, культурой и традициями — это, по его мнению, свидетельствует о манерности современной европейской бюрократии.

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В Крыму высмеяли заявление ГУР МО Украины о «захвате» полуострова
Смирнов назвал бессилием слова представителя ГУР Украины о вторжении в Крым
28 декабря 2023, 23:47

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал слова представителя ГУР Минобороны Украины о том, что вторжение ВСУ на территорию полуострова летом не состоялся, потому что такие заявления были всего лишь частью информационной борьбы. Об этом пишет РИА Новости.
Смирнов назвал действия Киева информационной операцией США и Запада, а заявления представителя ГУР — «дешёвым оправданием собственного бессилия».

Он подчеркнул, что главной целью действующего руководства является уничтожение Украины и её населения.

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#украина
#крым
#сша
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Иран анонсировал подписание валютного соглашения с Россией
Глава ЦБ Ирана Фарзин: валютное соглашение с Россией будет заключено в 2024 году
28 декабря 2023, 23:46

Фото: iStock/Rainer Puster

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин объявил о предстоящем подписании валютного соглашения с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Согласно его заявлению, стороны намерены заключить валютное соглашение, позволяющее осуществлять торговлю в рублях и риалях уже в первом квартале 2024 года.

Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноценное соглашение о свободной торговле с Ираном во время церемонии, прошедшей в Санкт-Петербурге. Этот документ заменит временное соглашение, действовавшее с 2019 года.

Соглашение подписали представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Переговоры о его заключении были завершены годом ранее.

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#соглашение
#страны
#переговоры
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Bloomberg: Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами по финансированию Украины
28 декабря 2023, 23:29

Фото: iStock/olegda88

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил в январе экстренную встречу с донорами Киева для обсуждения финансирования на фоне «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале следующего года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо Шмыгаля.
В документе говорится, что для поддержания макроэкономической стабильности Киев должен «получил достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование с января 2024 года».

«Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м. Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», — цитирует агентство слова премьера.

Кроме того, Шмыгаль обратился к межведомственной координационной платформе доноров, забив тревогу касательно положения финансов Украины.

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#финансирование
#киев
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