В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, сломавшего шлагбаум

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В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину по подозрению в нападении на семью. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Когда обвиняемый узнал, что его разыскивают, он сам пришёл в полицию и признал вину. Мужчина также заявил, что готов возместить пострадавшей материальный ущерб.
Инцидент случился на территории одного из ЖК во Всеволожском районе. По словам очевидцев, мужчина в ходе конфликта с семьёй и ребёнком нанёс удар последнему. Кроме того, петербуржец сломал шлагбаум.
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«Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, будем обжаловать. Еще предстоит много работы, это пока только начало данного уголовного дела», — цитирует издание слова адвоката обвиняемого.
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Диана Аванесян