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На камеры попал момент израильского удара по пригороду Бейрута

04 октября 2024, 15:07
Фото: iStock/Arseniy45

Фото: iStock/Arseniy45

Корреспондент RT Жоэль Марун сняла на камеру момент израильского удара по пригороду Бейрута.
Уточняется, что журн6алистка находилась в здании, расположенном в паре квартала от места прилёта.

До этого замминистра иностранных дел исламской республики Маджид Тахт Раванчи телеканалу SNN заявил, что Иран отреагирует на любой акт агрессии или террора со стороны Израиля «немедленным сокрушительным ответом».



«Исламская Республика Иран полностью готова отреагировать на любой агрессивный и террористический акт израильского режима», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Раванчи.

Ранее сообщалось, что израильская авиация в течение ночи дважды атаковала контрольно-пропускной пункт «Маснаа» на границе Сирии и Ливана.

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#конфликт
Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта
Лукашенко: Белоруссия готова помощь Украине в восстановлении после конфликта
04 октября 2024, 15:31

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Белоруссия готова оказать помощь Украине в восстановлении после конфликта. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.
Он подчеркнул, что в случае возникновения какой-то проблемы президент Украины Владимир Зеленский сразу же летит в Вашингтон. Вместо этого можно приехать в Белоруссию и Россию, договориться и закончить этот конфликт.

Украинский лидер думает, что США помогут в восстановлении страны после конфликта. Однако этого не случится, убеждён Лукашенко, поскольку власть поменяется и не примет Зеленского. К тому же, она больше будет озабочена внутренними проблемами и забудет про Украину.

В связи с этим, украинцам нужно как можно быстрее понять, что в восстановлении помогут только «близкие им люди, прежде всего белорусы».

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#владимир зеленский
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«Будем украинцев поддерживать»: Лукашенко выступил с серьёзным заявлением
Лукашенко: Минск поддержит Киев, если Польша попытается оттяпать запад Украины
04 октября 2024, 15:11

Фото: iStock/Derek Brumby

Белоруссия поддержит Украину, если Польша вторгнется в страну и попытается «оттяпать» её западные районы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.
Он отметил, что меры будут приняты одинаковые, будь то западная Беларусь или западная Украина. Если поляки вторгнутся на территорию Украины, то белорусы поддержат украинцев, поскольку понимают, что следующими будут они.

Лукашенко напомнил, что в настоящее время главным камнем преткновения между Украиной и Польшей является Волынская резня – массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА)* польского населения в годы Великой Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что украинцы, управляемые фашистами, действительно творили ужасные вещи. Однако он задался вопросом: «Так что, мы будет тем временем жить всю жизнь, до смерти?».

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#польша
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Белоруссия сделает всё, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, заявил Лукашенко
04 октября 2024, 14:54

Фото: сайт Кремля

Белоруссия никогда не инициировала противостояние, поэтому будет делать всё для сосуществования с Украиной мирно. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он призвал не повторять ошибки и быть готовыми ко всему. Также он заверил жителей агрогородка Парохонск в Брестской области в ходе встречи с ними, что Белоруссия не вступит в конфликт с Украиной, поскольку ей это не нужно. Вместо этого страна, которая никогда не инициировала противостояние, будет стремиться к мирному сосуществованию с Киевом, если, конечно, они сами этого хотят.

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#белоруссия
#украина
#александр лукашенко
#конфликт
#мир
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Генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте
04 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/David_Bokuchava

Погибшего генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте. Об этом сообщает агентство France Presse.
Близкий к движению источник сообщил агентству, что нынешние обстоятельства и нестабильная обстановка пока не позволяют провести публичные похороны.

Также отмечается, что временное захоронение было произведено секретно, поскольку были опасения, что крупная похоронная церемония с большим количеством пришедших проститься с Насруллой могла стать объектом атаки израильских войск.

Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В результате этой атаки от полученных ранений скончался генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.

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#похороны
#ливан
#израиль
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В России больше не будет нелегальной миграции, заявил Хуснуллин
04 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/yanik88

Нелегальной миграции в России больше не будет, и это надо чётко понимать. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.
В России больше не будет нелегальной миграции. Власти будут работать по трудовым ресурсам, поскольку они необходимы, но все процедуры будут осуществлять абсолютно легально, отметил Хуснуллин.

Теперь России и Таджикистану необходимо сделать подрабочую группу, а также расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности в обоих государствах. Это необходимо для понимания, кто приезжает, как и с какими целями.

Остальные оставшиеся неурегулированными вопросы в скором времени будут урегулированы, подчеркнул Хуснуллин.

Также он напомнил, что 5 февраля вступят в силу серьёзные изменения в законодательство России, связанные с миграционной политикой.

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#закон
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Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США
Трамп: предстоящие выборы в США могут стать последними при победе Харрис
04 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/vchal

Предстоящие выборы президента в США могут стать последними при победе кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, слова которого приводит газета Guardian.
Политик призвал своих сторонников приложить все возможные усилия для победы республиканцев, поскольку в обратном случае страна «отправится к чертям».

По словам Трампа, это могут быть последние выборы в истории США, если победу одержит Харрис. Ранее подобное мнение высказывал американский бизнесмен Илон Маск.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября.

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#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#мнение
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Байден в частных беседах признал свою непопулярность
Axios: Байден готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в части штатов
04 октября 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в частном порядке признал свою непопулярность и заявил о готовности не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтёт выгодным штаб кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что за закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что полностью осознаёт свою непопулярность среди избирателей, поэтому сделает всё, чтобы победу в предстоящих выборах одержала Камала Харрис. Также он готов не принимать участие в предвыборных мероприятиях в ряде штатов.

Некоторые союзники Байдена также заявили, что в последнее время политик начал стремительнее стареть из-за связанного с работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера Байдена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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#сша
#джозеф байден
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#выборы
#камала харрис
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Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война
Орбан назвал холодной войной экономическое противостояние ЕС и КНР
04 октября 2024, 14:12

Фото: iStock/sinonimas

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал холодной войной экономическую политику Евросоюза против Китая. Об этом политик сообщил 4 октября в эфире радиостанции Kossuth.
«Действия Евросоюза — это экономическая холодная война», — прокомментировал Орбан пошлины ЕС на китайские электромобили.

Голосование о введение постоянных пошлин Евросоюза на импортируемые из КНР автомобили должно пройти 4 октября. Инициативу поддерживают не все лидеры европейских страны.
«Экономическая холодная война несет огромную опасность для Венгрии, потому что она, прежде всего, бьет по нашей ориентированной на экспорт экономике», — подвел итог глава правительства.

Ранее в США отметили, что оборонно-промышленный комплекс Китая значительно опережает американский, несмотря на проблемы в экономике КНР.

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#электромобили
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#ес
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Forbes: В офисе Зеленского обсуждают увольнение Сырского, Буданова* и Умерова
04 октября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В офисе украинского президента обсуждаются отставки высших военных и государственных чинов страны. Речь идёт о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, руководителе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилле Буданове* и министре обороны Рустеме Умерове.
Об этом со ссылкой на источники в Киеве рассказывает издание «Forbes-Украина». В публикации указано, что главу ГУР Украины Буданова* из-за конфликта с Зеленским могут уже в ближайшее время заменить на руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Отставка Сырского в офисе президента обсуждалась ещё летом. Однако затем от этой идеи решили временно отказаться из-за операции украинских войск в Курской области.

Что касается Умерова, то в офисе Зеленского аргументируют его увольнение тем, что новый глава Минобороны так и не сумел навести порядок в закупках и искоренить коррупцию. На его должность может прийти его первый заместитель Иван Гаврилюк, считают авторы материала.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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