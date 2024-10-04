На камеры попал момент израильского удара по пригороду Бейрута

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Корреспондент RT Жоэль Марун сняла на камеру момент израильского удара по пригороду Бейрута.
Уточняется, что журн6алистка находилась в здании, расположенном в паре квартала от места прилёта.
До этого замминистра иностранных дел исламской республики Маджид Тахт Раванчи телеканалу SNN заявил, что Иран отреагирует на любой акт агрессии или террора со стороны Израиля «немедленным сокрушительным ответом».
Ранее сообщалось, что израильская авиация в течение ночи дважды атаковала контрольно-пропускной пункт «Маснаа» на границе Сирии и Ливана.
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До этого замминистра иностранных дел исламской республики Маджид Тахт Раванчи телеканалу SNN заявил, что Иран отреагирует на любой акт агрессии или террора со стороны Израиля «немедленным сокрушительным ответом».
«Исламская Республика Иран полностью готова отреагировать на любой агрессивный и террористический акт израильского режима», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Раванчи.
Ранее сообщалось, что израильская авиация в течение ночи дважды атаковала контрольно-пропускной пункт «Маснаа» на границе Сирии и Ливана.
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Мелисса Тимофеева