После ударов Израиля перекрыто движение по международной трассе Дамаск - Бейрут





Известно, что попадания израильских ракет пришлись в район дорожного полотна приблизительно в ста метрах от казарм и административных зданий ливанского КПП. О пострадавших ничего не сообщается.

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Как сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности, израильские самолёты нанесли три ракетных удара по главной трассе в районе пограничного КПП. В результате этого нападения автомобильное движение по шоссе прекращено в обе стороны. По словам источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела эту атаку не для того, чтобы ликвидировать кого-то конкретно. Их целью была как раз блокировка движения по международной автомобильной трассе.