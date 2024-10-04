После ударов Израиля перекрыто движение по международной трассе Дамаск - Бейрут

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Израильская авиация в течение ночи дважды атаковала контрольно-пропускной пункт «Маснаа» на границе Сирии и Ливана. В результате ракетных ударов прекращено движение транспорта по международной трассе Дамаск - Бейрут.
Как сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности, израильские самолёты нанесли три ракетных удара по главной трассе в районе пограничного КПП. В результате этого нападения автомобильное движение по шоссе прекращено в обе стороны. По словам источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела эту атаку не для того, чтобы ликвидировать кого-то конкретно. Их целью была как раз блокировка движения по международной автомобильной трассе.
Известно, что попадания израильских ракет пришлись в район дорожного полотна приблизительно в ста метрах от казарм и административных зданий ливанского КПП. О пострадавших ничего не сообщается.
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