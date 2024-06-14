На конференции по Украине в Швейцарии обсудят обмен пленными и репатриацию детей

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Обмен военнопленными и репатриация детей будет обсуждаться в рамках швейцарского саммита по Украине. Об этом сообщается в заявлении, которое размещено на сайте Федерального совета страны. Также представители 92 стран и восьми организаций смогут обсудить освобождение гражданских лиц, продовольственную и ядерную безопасность.
Саммит по Украине состоится в Бюргенштоке 15-16 июня. Участие подтвердили Евросоюз, Совет Европы, ООН и 57 глав государств. Американский президент Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, а также бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не станут участвовать.
Швейцария не пригласила Россию, в Кремле прокомментировали, что искать выход из ситуации в конфликте на Украине без участия РФ, бесперспективно и нелогично.
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Никита Кротов