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Бывший премьер Украины Николай Азаров не исключил, что президентские выборы в стране могут состояться уже ближайшей весной из-за давления Запада.
«Выборы в Украине намечаются на раннюю либо на позднюю весну. Но они будут, так как долго такую ситуацию терпеть, когда потерял полномочия сам Зеленский, потеряла полномочия так называемая Рада, Запад не будет. Для Запада это некомфортно. У многих это вызывает вопросы, поэтому выборы должны состояться», — написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, Зеленский будет пытаться переизбраться на новый срок, используя свой последний шанс. При этом он может для этого сфальсифицировать выборы, считает Азаров.
Бывший украинский премьер добавил, что для достижения хороших результатов на выборах Зеленскому необходимо добиться каких-либо результатов на поле боя. Именно для этого на Украине происходит повальная мобилизация, заключил Азаров.
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