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В сети появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа Z». Отмечается, что в уничтоженном в Глушковском районе БМП Stryker находился экипаж из США в количестве восьми человек.
В канале отмечают, что сама боевая машина после удара сгорела в посадках, после чего российские бойцы провели в ней обыск.
Также уточняется, что члены экипажа были не наемниками, а именно штатными американскими военными.
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«В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству», — говорится в публикации.
Также уточняется, что члены экипажа были не наемниками, а именно штатными американскими военными.
«Наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки нет. Одного из списка мы нашли в запрещенной соцсети Instagram*. Речь идет о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013 в качестве повара», — подчеркивают в «Архангеле спецназа».Читайте также:
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Данил Пономарев