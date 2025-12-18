На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине

18 декабря 2025, 16:49

Макрон и Туск испугались микрофонов на саммите ЕС по Украине в Брюсселе

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

На саммите Евросоюза в Брюсселе, посвященном вопросам поддержки Украины, лидеры Франции и Польши — Эммануэль Макрон и Дональд Туск — выразили недовольство поведением журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.





Президент Франции пожаловался, что микрофоны постоянно смещались из-за того, что их ненадежно закрепили, и это мешало ему сосредоточиться.

«Я не могу смотреть на все камеры одновременно. <…> Я смотрю в одну камеру и на микрофоны, если вы их больше не двигаете, договорились? Потому что иначе это невозможно», — сказал Макрон.

«Пожалуйста, не нападайте на меня», — сказал Туск.