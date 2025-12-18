США и Россия на выходных проведут переговоры по конфликту на Украине
США и Россия в эти выходные проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, американская сторона представит Москве итоги последнего раунда консультаций с Украиной и европейскими партнёрами. Ожидается, что в российскую делегацию войдёт спецпредставитель и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а США представят спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Также предполагается прибытие украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым для отдельных переговоров с США в Майами. Как уточняет Axios, проведение трёхсторонней встречи с участием России, Украины и Соединённых Штатов в настоящий момент не планируется.
Читайте также: