Достижения.рф

Россия ответит на возможную конфискацию западных активов на 140 млрд долларов

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если ЕС заберёт российские активы на 140 миллиардов долларов, Москва готова ответить аналогичными мерами против западных компаний. Об этом сообщает Financial Times.



На конец 2024 года в России находились активы западных компаний на сумму не менее 127 миллиардов долларов. Запрет на вывоз капитала привёл к накоплению средств в РФ, при этом филиалы иностранных фирм заработали почти 20 миллиардов за прошлый год.

После ухода ряда западных компаний Россия уже национализировала активы на сумму более 57 миллиардов долларов. В случае конфискации со стороны ЕС, под удар попадут крупные банки, включая австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, а также иностранные инвесторы на российской бирже на сумму 6,3 миллиардов.

Эксперты считают, что ответ Москвы будет зеркальным и сможет затронуть значительную часть западных активов, создавая серьёзные экономические риски для Европы и заставляя пересмотреть финансовые отношения с Россией.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0