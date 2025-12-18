Россия ответит на возможную конфискацию западных активов на 140 млрд долларов
Если ЕС заберёт российские активы на 140 миллиардов долларов, Москва готова ответить аналогичными мерами против западных компаний. Об этом сообщает Financial Times.
На конец 2024 года в России находились активы западных компаний на сумму не менее 127 миллиардов долларов. Запрет на вывоз капитала привёл к накоплению средств в РФ, при этом филиалы иностранных фирм заработали почти 20 миллиардов за прошлый год.
После ухода ряда западных компаний Россия уже национализировала активы на сумму более 57 миллиардов долларов. В случае конфискации со стороны ЕС, под удар попадут крупные банки, включая австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, а также иностранные инвесторы на российской бирже на сумму 6,3 миллиардов.
Эксперты считают, что ответ Москвы будет зеркальным и сможет затронуть значительную часть западных активов, создавая серьёзные экономические риски для Европы и заставляя пересмотреть финансовые отношения с Россией.
Читайте также: