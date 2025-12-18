Орбан: продолжение финансирования Украины приведет к продолжению конфликта с РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал опасной идею дальнейшего финансирования Украины странами Евросоюза, заявив, что такие меры ведут к продолжению военного конфликта с Россией. Об этом он заявил журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Глава страны подтвердил свою позицию против любой формы военной поддержки Киева — как за счёт возможной конфискации замороженных российских активов, так и через предоставление общеевропейских займов. По мнению Орбана, выделение финансовых средств Украине фактически означает вовлечение Евросоюза в войну.
Глава венгерского правительства также заявил, что инициатива по экспроприации российских активов зашла в тупик и не имеет достаточной поддержки среди стран ЕС. Он отметил, что предложение Еврокомиссии не получило необходимого большинства на высоком политическом уровне.
По словам Орбана, план ЕС сводится к изъятию средств у одной стороны конфликта и передаче их другой, что, по его мнению, неизбежно способствует продолжению боевых действий.
Премьер подчеркнул, что намерен выступить против финансирования Украины на саммите и не допустить участия Венгрии в соответствующих финансовых механизмах Еврокомиссии, заявив, что его цель — продвижение мирного урегулирования, а не дальнейшая эскалация конфликта.
