Орбан: продолжение финансирования Украины приведет к продолжению конфликта с РФ

18 декабря 2025, 12:55

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал опасной идею дальнейшего финансирования Украины странами Евросоюза, заявив, что такие меры ведут к продолжению военного конфликта с Россией. Об этом он заявил журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.