Песков: Россия решительно настроена отстаивать свои интересы

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на них посягают. Об этом Песков сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Пресс-секретарь подчеркнул, что наша страна также открыта к партнёрским отношениям со всеми государствами, которые этого хотят и к этому готовы.
Ранее Песков заявил, что фактически РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику. Представитель Кремля отметил, что данные процессы необратимы.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Читайте также:
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Песков: РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах
Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок
Ранее Песков заявил, что фактически РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику. Представитель Кремля отметил, что данные процессы необратимы.
Читайте также:
Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Песков: РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах
Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок
Екатерина Коршунова