США задержит новый пакет военной помощи ВСУ

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США намерены отложить отправку военной техники ВСУ из-за ее дефицита. Об этом сообщил 20 сентября телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
«Соединенные штаты объявят об очередном крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Но из-за недостатка запасов техники отправка нового вооружения, вероятнее всего, задержится», — сообщает телеканал.
По данным западных СМИ, США планирует передать Киеву ПВО, снаряды и артиллерию. О передаче американского вооружение Украине должны объявить до конца сентября. Точная сумма «крупного пакета» военной помощи Запада не сообщается.
Ранее западные аналитики указывали на проблемы с поставкой вооружения для ВСУ из-за сложностей в производстве. Также отмечалось, что военное производство России значительно опережает поставки НАТО оружия Киеву.
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Лия Мурадьян