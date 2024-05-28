РАН предложила Путину возглавить новый попечительский совет академии

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Российская академия наук (РАН) предложила президенту России Владимиру Путину инициировать поправки к закону об академии для создания попечительского совета учреждения. Соответствующее решение было принято большинством голосов на Общем собрании.
Президент РАН Геннадий Красников также в ходе заседания заявил о том, что члены академии просят российского лидера возглавить попечительский совет.
Общее собрание РАН, посвящённое 300-летию академии, проходит во вторник в здании президиума. В рамках этого мероприятия проводится обсуждение главных достижений отечественной науки, а также осуществляется награждение учёных. Помимо прочих наград, им вручают Большую золотую медаль РАН и золотые медали имени выдающихся исследователей.
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