На ПМЭФ заключили 982 соглашения на почти 6,5 триллионов рублей

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За четыре дня проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) было заключено 982 соглашения на общую сумму более 6,4 триллионов рублей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что указанное число включает в себя только те соглашения, которые не являются коммерческой тайной. Таким образом, соглашений на самом деле было заключено ещё больше.
Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице с 5 по 8 июня. В этом году его посетили свыше 21 тысячи представителей 139 стран.
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Анастасия Чинкова