На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

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На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью
Дарья Осипова