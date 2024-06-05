В Донецке из-за активности БПЛА появилась «дорога смерти»

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В Донецке из-за активности украинских беспилотников появилась «дорога смерти», где Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по гражданскому населению. Об этом информирует РИА Новости.
На улице Бирюзова, соединяющей Петровский и Кировский районы города, военнослужащие ВСУ за последние 5 дней уничтожили четыре гражданских машины. Сгоревшие остатки автомобилей со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и части самих БПЛА.
Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев отметил, что специалисты постоянно фиксируют налеты украинских ударных дронов в Кировском районе Донецка, в том числе вблизи улицы Бирюзовой.
Местные жители утверждают, что беспилотники в их районе летают регулярно, а улицу, на которой обстреливают гражданские машины, стараются объезжать другой дорогой.
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Начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев отметил, что специалисты постоянно фиксируют налеты украинских ударных дронов в Кировском районе Донецка, в том числе вблизи улицы Бирюзовой.
Местные жители утверждают, что беспилотники в их районе летают регулярно, а улицу, на которой обстреливают гражданские машины, стараются объезжать другой дорогой.
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Алина Юрчак