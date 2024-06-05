Украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцев, которые имеют ВНЖ в других странах, перестанут выпускать из Украины. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, запрет будет введен в связи с изменениями в законодательстве и постановлением кабмина. Он отметил, что жителей Украины с ВНЖ обяжут встать на военный учет.
Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что пока данный вопрос не будет урегулирован, эту категорию граждан «на основе отметок пограничники не будут выпускать за пределы страны».
Ранее сообщалось, что в результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В связи с изменениями в законодательстве и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на воинский учет», — рассказал Демченко.
Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что пока данный вопрос не будет урегулирован, эту категорию граждан «на основе отметок пограничники не будут выпускать за пределы страны».
Ранее сообщалось, что в результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова