Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot. По его словам, они идеально подходят для борьбы с самолетами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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