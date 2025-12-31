На подсанкционном танкере развернули российский флаг
Экипаж нефтяного танкера Bella 1 во время преследования американской береговой охраной якобы нанес на борт судна изображение российского флага. Об этом пишет New York Times (NYT).
Как сообщают два американских чиновника, на которые ссылается издание, команда рассчитывала таким образом получить защиту со стороны Москвы.
Инцидент произошёл 21 декабря в Карибском море. Согласно информации NYT, после того как на корпусе судна появился флаг РФ, экипаж начал заявлять о «российской принадлежности» танкера.
Bella 1 находится под санкциями США и, несмотря на действующие ограничения, направлялся в один из венесуэльских портов за нефтью. По информации собеседников издания, в отношении судна уже выдан ордер на арест.
Кроме того, американские власти утверждают, что экипаж не смог подтвердить наличие действующего государственного флага. Это, по их словам, даёт береговой охране право на досмотр судна в соответствии с международным правом.
Читайте также: