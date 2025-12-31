На подсанкционном танкере развернули российский флаг

31 декабря 2025, 04:50

NYT: пытающийся уйти от преследования США танкер изобразил российский флаг

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Экипаж нефтяного танкера Bella 1 во время преследования американской береговой охраной якобы нанес на борт судна изображение российского флага. Об этом пишет New York Times (NYT).