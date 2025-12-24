США намерены захватить ещё один нефтяной танкер

24 декабря 2025, 06:05

Reuters: США рассматривают возможность захвата нефтяного танкера Bella 1

Фото: iStock/Sundry Photography

Береговая охрана США может предпринять попытку захвата нефтяного танкера Bella 1, который направляется в Венесуэлу под панамским флагом. Об этом проинформировало агентство Reuters.