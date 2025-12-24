США намерены захватить ещё один нефтяной танкер
Береговая охрана США может предпринять попытку захвата нефтяного танкера Bella 1, который направляется в Венесуэлу под панамским флагом. Об этом проинформировало агентство Reuters.
Американские силы преследуют судно с 21 декабря. В настоящий момент они ожидают подкрепления, чтобы осуществить попытку высадки на борт. По данным издания, экипаж Bella 1 отказался пускать военных США на корабль.
Приказ о захвате судна, вероятно, будет отдан одной из двух специализированных групп береговой охраны, оснащённой необходимым оборудованием. При этом агентство отмечает, что США могут в конечном итоге отказаться от попыток захвата судна.
Американский лидер Дональд Трамп 16 декабря ввёл полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из неё. Он также обвинил страну в «краже американских активов, нефти и земли».
Читайте также: