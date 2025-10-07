Трамп заявил, что решить конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке

07 октября 2025, 20:07

Дональд Трамп (фото: whitehouse.org)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование кризисов на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил во время встречи с канадским премьер-министром Марком Карни, передаёт РИА Новости.