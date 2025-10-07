Достижения.рф

Трамп заявил, что решить конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке

Дональд Трамп (фото: whitehouse.org)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование кризисов на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил во время встречи с канадским премьер-министром Марком Карни, передаёт РИА Новости.



Также он отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, однако он надеялся, что конфликт на Украине будет решаться легче, чем это происходит сейчас.

Кроме того, Трамп сообщил о своих планах встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите АСЕАН.

Важным заявлением стало и то, что США совместно с Канадой рассматривают возможность расширения зоны действия новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол» на территорию Канады.

Анастасия Чинкова

