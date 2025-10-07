Трамп заявил, что решить конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование кризисов на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил во время встречи с канадским премьер-министром Марком Карни, передаёт РИА Новости.
Также он отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, однако он надеялся, что конфликт на Украине будет решаться легче, чем это происходит сейчас.
Кроме того, Трамп сообщил о своих планах встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите АСЕАН.
Важным заявлением стало и то, что США совместно с Канадой рассматривают возможность расширения зоны действия новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол» на территорию Канады.
