18 ноября 2025, 17:23

Депутат Чепа: Зеленский заговорил о переговорах, чтобы отвлечь от коррупции

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский решил отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала заявлениями о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Напомним, глава киевского режима заявил, что 19 ноября отправится в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта.





«Понятно, что его к этому толкают и США, и во многом сейчас подталкивает каким-то образом Европа, понимая тяжесть ситуации. Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — отметил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».

«Белый дом выставляет ряд условий к офису Зеленского и направляет украинскую сторону в нужное для американцев направление. Этот процесс продолжается. Торги идут», — заявил Дудчак Общественной Службе Новостей.