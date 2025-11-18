В Госдуме объяснили, почему Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Депутат Чепа: Зеленский заговорил о переговорах, чтобы отвлечь от коррупции
Владимир Зеленский решил отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала заявлениями о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, глава киевского режима заявил, что 19 ноября отправится в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта.
«Понятно, что его к этому толкают и США, и во многом сейчас подталкивает каким-то образом Европа, понимая тяжесть ситуации. Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — отметил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».
Депутат уверен, что Зеленскому сейчас необходимо переключить внимание с коррупционного скандала, чтобы он не разрастался.
Тем временем политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак также считает, что на Зеленского оказал давление Белый дом.
«Белый дом выставляет ряд условий к офису Зеленского и направляет украинскую сторону в нужное для американцев направление. Этот процесс продолжается. Торги идут», — заявил Дудчак Общественной Службе Новостей.
На это указывает изменение риторики Зеленского, который внезапно заговорил о переговорах с Россией, пояснил эксперт. Однако он добавил, что пока всё происходит только на словах.