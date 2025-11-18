Достижения.рф

Тимошенко: смена власти — единственный выход для Украины

Тимошенко требует отставки правительства Украины
Фото: Istock / krblokhin

Партия «Батькивщина» под руководством Юлии Тимошенко поддержала требование об отставке кабинета министров Украины и формировании в парламенте новой коалиции. Бывший премьер-министр обнародовала соответствующее заявление в своём видеообращении.



Тимошенко раскритиковала сложившуюся в стране систему управления, назвав её «бесконтрольной и непрофессиональной монополией одной политической силы». Она напомнила, что, по её мнению, коалицию и правительство национального единства следовало создать ещё в феврале 2022 года.

Экс-премьер убеждена, что именно такой путь — смена власти и создание широкой коалиции — является сейчас единственным возможным выходом для Украины из глубокого кризиса.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0