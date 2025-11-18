Достижения.рф

Москалькова: спасенные военными РФ граждане Украины хотят вернуться домой

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

Несколько граждан Украины оказались в Курске после спасения российскими военнослужащими из зоны боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эти люди хотят вернуться на родину. Она отметила, что диалог с украинской стороной продолжается. Москалькова уже уведомила Киев о ситуации и ожидает ответа. Спасенные украинцы надеются на скорое разрешение вопроса о возвращении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

