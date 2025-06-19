«На распутье»: Президента США предупредили о последствиях ударов по Ирану
Политолог сообщил, что Трамп рискует репутацией в случае атаки по Ирану
Президент США Дональд Трамп, который избирался как миротворец, попал под сильное давление разных сил внутри страны. Теперь глава Соединенных Штатов Америки сильно рискует собственной репутацией из-за вероятных атак по Ирану. Об этом заявил политолог Павел Дубравский в беседе с NEWS.ru.
Политолог сообщил, что раздор в Республиканской партии сильно усложняет ситуацию.
«Сейчас огромное давление на него оказывается, в том числе лоббистами, про которых он сам тоже неоднократно говорил. И внутри его партии тоже сегодня раскол между ястребами и голубями-изоляционистами. И в этом плане мы, конечно, видим, что действительно у него есть проблемы», — высказался Дубравский в разговоре с «NEWS.ru».Павел отметил, что если Трамп введёт военные действия против Ирина, то США окажется втянутым в затяжную борьбу. Конфликт на Ближнем Востоке показывает, что Америка «стоит на распутье» и старается понять, есть ли у неё право стрелять по другим странам или же начинать войны.