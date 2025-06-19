«На распутье»: Президента США предупредили о последствиях ударов по Ирану

19 июня 2025, 12:21

Политолог сообщил, что Трамп рискует репутацией в случае атаки по Ирану

Фото: Istock/sasirin pamai

Президент США Дональд Трамп, который избирался как миротворец, попал под сильное давление разных сил внутри страны. Теперь глава Соединенных Штатов Америки сильно рискует собственной репутацией из-за вероятных атак по Ирану. Об этом заявил политолог Павел Дубравский в беседе с NEWS.ru.





Политолог сообщил, что раздор в Республиканской партии сильно усложняет ситуацию.



«Сейчас огромное давление на него оказывается, в том числе лоббистами, про которых он сам тоже неоднократно говорил. И внутри его партии тоже сегодня раскол между ястребами и голубями-изоляционистами. И в этом плане мы, конечно, видим, что действительно у него есть проблемы», — высказался Дубравский в разговоре с «NEWS.ru».