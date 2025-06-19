Телеведущая в Молдавии закрыла программу на русском из-за цензуры

19 июня 2025, 11:18

Юлия Федорова объявила в прямом эфире о закрытии своей программы «По фактам»

Фото: iStock / Lindrik

В Молдавии телеведущая Юлия Федорова объявила о закрытии своей программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV, обвинив власти и лично президента Майю Санду в цензуре и ограничении свободы слова.





Федорова отметила, что критически мыслящие журналисты в Молдавии зажаты «демократическим государством», и заявила о неприемлемости цензуры для журналистов.



«К моему величайшему сожалению, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И что немаловажно — игнорирования здравого смысла», — цитирует журналистка.