Телеведущая в Молдавии закрыла программу на русском из-за цензуры
Юлия Федорова объявила в прямом эфире о закрытии своей программы «По фактам»
В Молдавии телеведущая Юлия Федорова объявила о закрытии своей программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV, обвинив власти и лично президента Майю Санду в цензуре и ограничении свободы слова.
Федорова отметила, что критически мыслящие журналисты в Молдавии зажаты «демократическим государством», и заявила о неприемлемости цензуры для журналистов.
Как отмечает ТАСС, в Молдавии наблюдается ухудшение ситуации со свободой слова и политической активностью. Власти применяют репрессивные меры против оппозиции: аресты, уголовные дела, запреты на протесты и медиа. Предстоящие парламентские выборы также вызывают опасения из-за возможной фальсификации и усиления давления на инакомыслящих.
«К моему величайшему сожалению, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И что немаловажно — игнорирования здравого смысла», — цитирует журналистка.