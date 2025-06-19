«Они сами их прекратили»: Путин заявил о готовности РФ пойти на контакты с европейскими лидерами, если те сделают первый шаг

19 июня 2025, 01:20

Путин: Европейские лидеры сами прекратили контакты с РФ, они их пускай и возобновляют

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не исключил возможности возобновления сотрудничества с европейскими лидерами, которые ранее прекратили контакты с Москвой. Такое заявление он сделал во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной ТАСС.





Российский лидер напомнил, что примерно полтора-два года назад регулярно общался с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем и другими руководителями европейских стран. Однако эти контакты были прерваны по инициативе самих европейских партнеров.



Россия, в свою очередь, всегда рада возобновить контакты, однако считает справедливым ждать «первого шага» по восстановлению отношений со стороны Европы.





«В какой-то момент, когда наши европейские партнеры задумали нанести нам поражение стратегического характера на поле боя, они сами прекратили эти контакты (с РФ). Они прекратили, они, пожалуйста, пускай возобновляют. Мы открыты», — обозначил Путин.