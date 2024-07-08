На рейсе в Великобританию пассажиры самолета устроили массовую драку

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Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили массовую драку во время полета из-за мест в салоне и сорвали рейс. Подробностями истории поделился британский таблоид The Sun.
Уточняется, что рейс шел из Марокко в Великобританию. Конфликт начался с того, что мужчина попросил женщину поменяться с ним местом, чтобы он мог сесть рядом с женой и детьми. Та отказала ему и мужчина после взлета начал ей угрожать, на что отреагировал ее муж. Супружеская пара летела с большой семьей, которая тоже включилась в драку, самолет был вынужден совершить экстренную посадку.
По данным источника, марокканская полиция сняла с самолета девятерых участников потасовки.
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Олег Дикий