Появились кадры переписки с летчиком, которого хотели заставить угнать самолет

Фото: istockphoto / Vital Hil
Появилось видео с летчиком ВС РФ, которого хотели завербовать для угона самолета.
ФСБ опубликовала видео с российским военным лётчиком, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Кадрами поделились в РИА Новости.
Сначала на видео показана переписка в Telegram, где собеседник угрожает лётчику за угон самолёта. Затем россиянин рассказал, как его пытались завербовать
По словам военного, человек, пытавшийся его завербовать, не скрывал, что работает на разведку Украины.
Ранее ФСБ России предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Несмотря на угрозы, пилот не испугался и сразу же сообщил о происходящем своему командованию. После этого к расследованию подключились российские спецслужбы.
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Сначала на видео показана переписка в Telegram, где собеседник угрожает лётчику за угон самолёта. Затем россиянин рассказал, как его пытались завербовать
По словам военного, человек, пытавшийся его завербовать, не скрывал, что работает на разведку Украины.
Ранее ФСБ России предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Несмотря на угрозы, пилот не испугался и сразу же сообщил о происходящем своему командованию. После этого к расследованию подключились российские спецслужбы.
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Мира Полтева