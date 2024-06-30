Американский БПЛА и российский самолет опасно сблизились в Сирии

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35, сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.
Сближение зафиксировали утром 29 июня в поселении Эс-Сухне провинции Хомс на высоте от 7500 до 8500 метров, рассказал он. Попов отметил высокий профессионализм российских пилотов, которые приняли все меры для предотвращения столкновений.
Ранее в ЦПВС заявили, что пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США два раза приводили в действие систему вооружения, когда приближались к самолетам российской оперативно-тактической авиации в Сирии.
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Александр Климов