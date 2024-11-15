Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины при помощи политики репрессий. Об этом в личном YouTube-блоге заявил украинский аналитик Олег Соскин.
«Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — прокомментировал Соскин.
Он считает, что Зеленский своими шагами снижает собственный статус. Эксперт заключил, что глава киевского режима узурпировал власть в республике, но надолго ему не хватит ресурсов.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Власть принадлежит Верховной раде, однако выборы в стране не проводятся на фоне военного положения.
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Никита Кротов