Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове, начался пожар

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ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
Глава области написал, что в результате атаки украинского беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее украинские власти сообщили о взрыве в Одессе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — сообщил Голубев.
Ранее украинские власти сообщили о взрыве в Одессе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак