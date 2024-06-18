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Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове, начался пожар

Голубев: Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Азове после атаки БПЛА
18 июня 2024, 04:35
Фото: istock / Distortion Media

Фото: istock / Distortion Media

ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в городе Азов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
Глава области написал, что в результате атаки украинского беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет.

«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — сообщил Голубев.


Ранее украинские власти сообщили о взрыве в Одессе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#мчс
#происшествия
#всу
Во Львовской области украинец напал на сотрудника военкомата
«Страна.ua»: Во Львовской напали на сотрудника военкомата
18 июня 2024, 03:57

Фото: istock / Yingko

В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом информирует издание «Страна.ua».
«На работника ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата — ред.) напали в Яворове Львовской области: военнослужащего госпитализировали с черепно-мозговой травмой... Нападавшего уже нашли и задержали», — сказано в сообщении издания.
Указано, что нападавший ударил тяжелым предметом по голове сопровождающего его на военно-врачебной комиссии военнослужащего.

Данный инцидент не является единичным. До этого в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов.

Ранее стало известно, что на Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
18 июня 2024, 01:02

Фото: istock / aapsky

В Одессе слышен звук взрыва. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Телеграм-канале.
«В городе слышен взрыв», — сказано в сообщении.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области звучит сирена воздушной тревоги.

Ранее военные ВС РФ ударили по Миргороду в Полтавской области, где расположена авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#армия
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#вс рф
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Появилась неподтвержденная информация об обходе ВС РФ опорников ВСУ у Сокола
Военкор Котенок: по неподтвержденной информации, ВС РФ обошли ВСУ у Сокола
17 июня 2024, 21:59

Фото:istockphoto/fortton

По неподтвержденной информации, российские войска обошли опорники ВСУ в районе населенного пункта Сокол и зацепились за восток Евгеновки на авдеевском направлении.
«Само село вытянуто с запада на восток почти на четыре километра», – написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Официально информацию никто не подтверждал. Ранее Юрий Котенок сообщал, что боевики ВСУ отступили из Часова Яра. ВС РФ сняли оборону украинских неонацистов в том районе.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны киевской власти. Кремль предлагает уладить украинский кризис миром, выдвинув ряд условий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на контакт. В парламенте Украины уже заявили, что допустили ошибку, не пригласив РФ на саммит в Бюргенштоке.

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Наёмник из Франции, воевавший за ВС РФ, мечтает о российском паспорте
17 июня 2024, 20:41

Фото: iStock/e-crow

Французский военный с позывным «Корсика», принимавший участие в боевых действиях на стороне ВС РФ, уже в ближайшее время должен получить российский паспорт. Сейчас мужчина находится в госпитале и ждёт получения документов.
По данным RT, гражданин Франции приехал летом 2023 года со своей возлюбленной в Москву. В России он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Мужчина пояснил, что полностью разделяет взгляды российской политики и знаком с «реальным положением дел». При этом его спутнице пришлось вернуться на родину, а боец попал в сапёрное подразделение ВС РФ.

«Я уже имел соответствующие навыки, потому что служил во французской армии по этой специальности», — рассказал французский военный.

В зоне спецоперации «Корсика» во время боёв за Марьинку, пробираясь по минному полю, добрался до раненых сослуживцев, где оказал им помощь и помог добраться до безопасного места.

В мае текущего года года француз получил ранение в районе Артёмовска. Сейчас он находится в госпитале. В начале года он начал оформлять документы на получение российского гражданства. Во Францию «Корсика» возвращаться не хочет. По его словам, он больше всего хотел бы получить российский паспорт, заключить брак со своей девушкой и остаться в России на ПМЖ.

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МИД Казахстана назвал причину отказа от участия в конференции по Украине
17 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан отказался участвовать в швейцарском саммите по Украине, руководствуясь собственными интересами. Об этом сообщили в МИД государства.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Казахстана Айбека Смадиярова, в этом вопросе также учитывался график международных мероприятий. Смадияров добавил, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные не только политические, но и другие отношения как с Украиной, так и с РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи итоговое коммюнике подписали 80 стран-участниц саммита. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех утвержденных пунктов не может быть реализован без участия России.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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#украина
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ВС РФ разнесли опорник ВСУ с высоты птичьего полета бомбой ФАБ-500 — видео
Минобороны России опубликовало кадры удара по опорнику ВСУ бомбой ФАБ-500
17 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/Rainer Puster

Опорник ВСУ с высоты птичьего полета разнесли российские военные. Кадры удара по противнику фугасной авиационной бомбой (ФАБ-500) распространило Минобороны России. Снаряд, сброшенный истребителем Су-34, имеет универсальный модуль планирования. Сброс осуществили бойцы группы «Запад».
Ранее сообщалось, что украинские военные жалуются на российскую технику. В частности, украинские неонацисты не могут противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), производимые оборонно-промышленным комплексом РФ.

По заявлению генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на Украине процветают бюрократизм и непрофессионализм, что мешает модернизировать технику.

Также офицер украинской армии Олесь Маляревич назвал систему РЭБ России «беспрецедентной» на Харьковщине.

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«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде
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#армия
#армия россии
#минобороны рф
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#новости
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«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде
17 июня 2024, 17:02

Фото:istockphoto/Diy13

По авиабазе боевиков ВСУ в Миргороде ударили российские военные. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», там же находятся топливные хранилища и учебные центры летчиков Украины. Каковы масштабы последствий ракетных ударов пока неизвестно.
«Сообщается о поражении некого объекта, под завалами люди. В некоторых частях города исчез свет», – говорится в публикации.

Также сообщалось, что в Чехии неподалеку от украинской границы произошел сильный взрыв на военном полигоне. По информации источников, на объекте произошло возгорание, ликвидация которого заняла несколько часов.

По данным российских военкоров, на загоревшемся полигоне боевиков ВСУ обучали иностранные натовские специалисты. Причины взрыва не называются.

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#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
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«Достаточно мощно»: генерал ВСУ пожаловался на российскую технику
Отставной генерал ВСУ Кривонос: РФ нарастила количество и качество дронов
17 июня 2024, 16:03

Фото:istockphoto/Sergii Vasylchenko

На российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пожаловался экс-замкомандующего Силами спецопераций (ССО) ВСУ генерал Сергей Кривонос в беседе с бывшим нардепом Верховной рады Бориславом Березой.
«Мы видим, что огромное количество (украинских. — Прим. ред.) дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные. Что касается их возможности противодействия украинской РЭБ — тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости», – сказал отставной генерал.

Он добавил, что промышленность РФ перешла к мощному потоковому выпуску, а на Украине процветает бюрократия и профнепригодность, что тормозит процесс модернизации техники. По утверждению Кривоноса, РФ за сутки запускает около 1200 БПЛА, что является серьезным показателем.

«Достаточно мощно», – резюмировал офицер.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что до начала спецоперации производство беспилотников в России не было хорошо развито, однако за время украинского конфликта разрыв преодолен, а российский оборонно-промышленный комплекс проверен спецоперацией.

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#россия
#украина
#спецоперация
#всу
#вс рф
#война
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В отношении телеведущей Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма
17 июня 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уголовное дело завели против телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
В своем Telegram-канале он выложил документ. В нем сказано, что высказывания Татьяны Лазаревой* об ударах украинских БПЛА по объектам в РФ были изучены. Проведено дополнительное лингвистическое исследование, которое подтвердило, что в её заявлениях содержатся сведения, оправдывающие терроризм.

Дело по статье 205.2 УК РФ было возбуждено 14 мая 2024 года. Максимальный срок лишения свободы по ней — 5 лет. В июне 2022 года Лазарева* была внесена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также в этот перечень включен и ее муж. Она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск.

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Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* под видом помощи детям собирает средства для фонда соратника Зеленского

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.
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