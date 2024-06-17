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Минобороны РФ: В небе над Краснодарским краем сбит беспилотник ВСУ

17 июня 2024, 07:23
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В небе над Краснодарским краем сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — указано в сообщении.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Ранее сообщалось, что что дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три украинских беспилотника в небе над Ростовской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Офицер ВСУ удивился способности бойцов ВС РФ быстро окапываться
Украинский командир: российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ
17 июня 2024, 07:38

Фото: iStock/IherPhoto

Командир инженерно-авиационной группы спецназа «‎Крылья Омеги» Вооруженных сил Украины заявил, что российские военные окапываются лучше, чем украинские. Об этом пишет РИА Новости.
«Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — сказал командир.

По его словам, армию Украины губит неспособность признавать проблемы и исправлять их.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в небе над Краснодарским краем сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Министр обороны РФ Белоусов обратился к военнослужащим
17 июня 2024, 06:38

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 218-му танковому и 394-му мотострелковому полкам за участие во взятии Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Согласно сообщению, в ходе проведения специальной военной операции (СВО) 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Военнослужащие полка показывают пример решительности в бою, что позволило взять под контроль Старомайорское. В Министерстве обороны подчеркнули, что военнослужащие 218-го танкового полка всегда проявляли беспримерное мужество и героизм.

В своем выступлении Белоусов поблагодарил солдат за успешное выполнение боевых задач, верность Родине, воинскую службу и выполнение присяги.

Ранее, 10 ию, российские войска взяли под контроль село Старомайорское в Донецкой Народной Республике. По данным Министерства обороны, военнослужащие группы «Восток» приняли участие в столкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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#минобороны рф
#днр
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Российские танки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Минобороны РФ: российские танки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
17 июня 2024, 05:50

Фото: iStock/kovalchuk

Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-90А из группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Отмечается, что танкисты мотострелковой бригады также уничтожили «выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника, поддерживая тем самым действия российских штурмовых групп».

Ранее стало известно, что бойцы группировки «Юг» уничтожили танк Leopard немецкого производства и другую технику украинской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным ведомства, в районе населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики. российские войска уничтожили 22-ю и 54-ю механизированные бригады ВСУ, а также 46-ю аэромобильную бригаду.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Захарова: убийство Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима
16 июня 2024, 21:26

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу гибели российского военного корреспондента Никиты Цицаги в зоне специальной военной операции.
Мария Захарова отметила, что это уже вторая подобная атака на российских журналистов за неделю.

«Ужасное убийство Никиты Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, который несет ответственность за многочисленные жертвы среди мирных граждан. Мы убеждены, что виновные будут наказаны», — заявила Захарова.
Она также выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего журналиста, который с 2022 года работал в зоне СВО.

Журналист издания News.ru Никита Цицаги был убит 16 июня в ДНР в результате прицельного удара украинского беспилотника. Атака произошла во время подготовки репортажа около Никольского монастыря под Угледаром.

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Российские военные заявили о возможности контратаки ВСУ под Харьковом
Боец ВС РФ Линь: ВСУ стягивают технику под Харьковом и могут контратаковать
16 июня 2024, 20:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ сосредотачивают силы с техникой на втором и третьем эшелонах обороны в районе Харькова, что может свидетельствовать о подготовке к контратаке на этом направлении. Об этом сообщил оператор БПЛА российских войск с позывным Линь в интервью РИА Новости.
«Наши разведывательные беспилотники фиксируют перемещение техники на вторых и третьих рубежах украинской обороны. Эти передвижения указывают на то, что техника сосредотачивается ближе к передовым позициям. Мы ожидаем возможного контрнаступления ВСУ в ближайшее время и готовы к этому. Наша цель — уничтожить эту технику и задокументировать это на видео с использованием барражирующих беспилотников», — рассказал Линь.
Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику ВСУ в зоне спецоперации.

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Украинка заподозрила мужа в связях с Россией и сдала его СБУ
16 июня 2024, 19:32

Фото: iStock/olegda88

Жительница Львовской области обратилась в службу безопасности Украины (СБУ) с заявлением, заподозрив своего мужа-солдата в сотрудничестве с Россией, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным журналистов, некий Сергей Лебедев, используя женские аккаунты в Telegram, связался с военнослужащим одной из львовских частей и предложил ему фотографировать объекты энергетической инфраструктуры.

Украинка рассказала, что солдат согласился и вовлек ее в выполнение задания. Она получила по почте мобильный телефон и деньги на поездки, а муж передавал ей информацию о том, какие объекты нужно заснять.

Однако женщина решила не выполнять поручение и вместо этого обратилась в правоохранительные органы.

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На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
16 июня 2024, 18:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Совместное коммюнике, подписанное 80 странами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в швейцарском курорте Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям. Документ опубликован на сайте правительства Швейцарии.
«Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. Поэтому важно обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Атаки на торговые суда в портах и на маршрутах, а также на гражданские порты и портовую инфраструктуру неприемлемы», — говорится в коммюнике.
Список стран, подписавших этот документ, был показан на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Из 91 присутствующей страны 79 подписали коммюнике. Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой Престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты отказались подписывать документ.

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Украинский генерал набросился на западных лидеров из-за отсутствия помощи для ВСУ
Генерал Романенко: помощь США Украине упала до минимума
16 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/Irina Piskova

Экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал в отставке Игорь Романенко заявил, что помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей. Об этом сообщает телеканал «НТА».
По словам Романенко, президент США извинился перед украинским лидером за паузу в поставке оружия, после чего предоставил очередной транш в размере 225 миллионов. Генерал отметил, что такого низкого показателя еще не было.

Романенко напомнил, что Байден обещал передать Киеву находящиеся в Польше батареи Patriot, однако президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. По этой причине у главы Петагона Ллойда Остина не было другого выхода, как заявить, что Вашингтон и не планировал отправлять их на Украину.

Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.

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В России назвали приоритетную военную цель для Российской армии
Депутат Госдумы Шеремет назвал самолеты F-16 приоритетной целью армии России
16 июня 2024, 18:37

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Депутат Государственной Думы от Республики Крым и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет обозначил приоритетную военную цель для российской армии. Его слова передает ТАСС.
Шеремет отметил, что любые зарубежные поставки оружия в Украину будут рассматриваться Москвой как поддержка терроризма. Он подчеркнул, что самолеты F-16, которые Дания пообещала передать Украине, станут приоритетной целью для российских военных еще на этапе передачи Киеву.

Также Шеремет заявил, что предоставленные Данией истребители не помогут Украине избежать поражения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает поставок F-16 из Дании. По итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он сообщил, что Украина получит истребители в ближайшее время.

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