Минобороны РФ: В небе над Краснодарским краем сбит беспилотник ВСУ

Фото: iStock/e-crow
В небе над Краснодарским краем сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — указано в сообщении.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что что дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три украинских беспилотника в небе над Ростовской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал
Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
Дарья Осипова