На российском фрегате, который не пустили в порт Франции, заканчивается вода

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Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан заявил, что на российском фрегате «Штандарт», который не пустили в порт Франции, заканчивается вода. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Элькана, ситуация на корабле будет стремительно ухудшаться. Он отметил, что ассоциация будет добиваться разрешения судну причалить к берегу.
Ранее Элькан отметил, что отказ пустить российское судно «Штандарт» в порт Бреста показал слабость французского правительства.
Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за введенных ограничений кораблю отказали в швартовке в порту французского Бреста.
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Ранее Элькан отметил, что отказ пустить российское судно «Штандарт» в порт Бреста показал слабость французского правительства.
Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за введенных ограничений кораблю отказали в швартовке в порту французского Бреста.
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Екатерина Коршунова