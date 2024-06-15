В Средиземном море пройдут совместные российско-египетские военно-морские учения

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В Средиземном море запланировано проведение совместных российско-египетских военно-морских учений. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота уже покинул порт Александрия для участия в манёврах с военно-морскими силами Египта.
В состав российской эскадры входят гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», сообщает официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Египетская сторона представлена фрегатом ENS Al-Qadeer. В ходе двусторонних учений, которые пройдут в формате «PASSEX», будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут тренировки по связи, а также по досмотровым действиям.
Накануне состоялся заход российских боевых кораблей в египетский порт Александрия, приуроченный ко Дню России. Экипажи крейсера и фрегата отдохнули после выполнения задач дальнего похода и ознакомились с местными достопримечательностями. Заход отряда российских боевых кораблей в египетский порт стал очередным шагом в укреплении российско-египетского военно-морского сотрудничества.
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Александр Бойцов