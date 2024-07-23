Во Франции отреагировали на решение не пустить российский фрегат в порт

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Отказ пустить российский фрегат «Штандарт» в порт Бреста показал слабость властей Франции. Так на решение Парижа отреагировал глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан в беседе с РИА Новости.
По словам Элькана, на сегодняшний день все решения принимает Европейский союз. Он отметил, что ассоциация осуждает «декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя».
Элькан заключил, что никакая власть не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения.
Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог поучаствовать в фестивале парусных исторических кораблей во Франции.
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Элькан заключил, что никакая власть не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения.
Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог поучаствовать в фестивале парусных исторических кораблей во Франции.
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Екатерина Коршунова