На Сахалине впервые испытали дрон «Иволга» с российским ИИ

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Беспилотный летательный аппарат «Иволга» с искусственным интеллектом, который работает на базе российского чипа, успешно испытали в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что дрон разработан компанией «Стратим», а искусственный интеллект, чип «Скиф», производится предприятием «Элвис». Примечательно, что до этой разработки беспилотники на базе отечественного ИИ не летали.
«Иволга» может следовать за человеком на автоматическом режиме. Нейросеть способна определить его фигуру и дать команду на сближение на конкретную дистанцию.
Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак вражеских дронов.
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«Иволга» может следовать за человеком на автоматическом режиме. Нейросеть способна определить его фигуру и дать команду на сближение на конкретную дистанцию.
Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак вражеских дронов.
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Екатерина Коршунова