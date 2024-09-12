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На сайте финансируемого Киевом института нашли эфиры Соловьева

RT: На сайте финансируемого Киевом института нашли эфиры Соловьева
12 сентября 2024, 20:30
Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Выпуски программы «Соловьев LIVE» с журналистом Владимиром Соловьевым обнаружили на сайте Украинского института национальной памяти, который финансируется киевским режимом.
Как пишет RT, платформу института запустили в 2020 году, вместе с контентом об исторических событиях украинской республики там есть материалы на русском языке, где участвуют российские медиаперсоны. Например, лекции экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского, посвященные преступлениям националистических формирований Украины.

По предположениям экспертов, эти видео могли добавить хакеры или сотрудники института, которые не согласны с политикой киевского режима.



Украинская власть с 2014 года переименовала более полутысячи улиц Киева, связанных, по мнению законодателей Незалежной, с советским и российским прошлым.

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#россия
#украина
#киев
#новости
#журналисты
Познер рассказал, что от него требовали на западном ТВ для устройства на работу
Познер отказался от работы на западном ТВ из-за просьб высказаться о Путине
12 сентября 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что отказался от работы на западном ТВ из-за просьб высказаться о президенте России Владимире Путине и политике. Об этом он рассказал в беседе с Forbes. Страну и телеканал, которые выдвинули ему подобные требования, он называть не стал.
«Условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — пояснил он.
Познер также добавил, что тоскует по работе на телевидении и очень хочет вернуться в эфир, однако «так сложилось», что работать он пока не может.
«Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», — отметил телеведущий.
Ранее певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.

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#сша
#журналистика
#тв
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Запад посчитал атаку ВСУ на Курскую область ошибкой
Le Monde: Запад медлит с разрешением ударов по РФ из-за ошибок ВСУ
12 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Промедление руководств стран Запада с решением по ударам дальнобойным оружием по России связано с ошибками ВСУ на поле боя и вторжением в Курскую область. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники.
«Нападение (на Курскую область – ред.) застало врасплох западных партнеров Украины, которые теперь требуют Киев уточнить свою стратегию в конфликте. Запад беспокоится, что конфликт перекинется за пределы Украины, в частности, на Польшу и Латвию», — говорится в статье.

Издание также приводит слова профессора Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитта, который считает, что Киев вряд ли в ближайшее время получит разрешение на удары по территории России. По его словам, предвыборная кампания в США, политический кризис во Франции и Германии, где канцлер Олаф Шольц не желает эскалации конфликта, указывают на то, что скорых решений на этот счет не будет.

Издание The New York Times также сообщает, что в США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий.

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#зеленский
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NYT: в США не ждут, что подход к ограничениям на удары ВСУ по РФ скоро изменится
12 сентября 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на чиновников.
«И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ — прим. ред.)», — сказано в публикации.
Журналисты подчеркнули, что итоговое решение будет принимать нынешний глава Белого дома.

В Кремле отмечали, что решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ Запад, скорее всего, уже принял.

При этом западные журналисты всерьез опасаются, что, если решение будет положительным, это может привести к концу света.

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#украина
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#всу
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей
12 сентября 2024, 18:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». С такими словами он выступил на встрече с представителями разных национальностей, живущих в Белоруссии.
«Мне перед нашими поляками, перед вами, абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения», — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко вместе с тем перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений он назвал закрытие погранпереходов.
«Ведь там по живому граница проходила. На могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он в Польше враг. Почему? Поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши», — возмутился президент.
Он также добавил, что, если в Польше произойдет что-то похожее на украинский конфликт, последствия ощутит и Белоруссия.
«Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно. Это пустое дело. Это потратить деньги, а, не дай бог, погубят людей», — подчеркнул Лукашенко.
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Губернатор Тульской области подписал указ об отставке правительства региона
12 сентября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба руководства области.
«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — указано в публикации.
Дополнительно отмечается, что нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав. Его, согласно региональному закону, Миляев должен утвердить в течение месяца.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Государственного совета. Среди их числа оказался, в том числе, губернатор Дмитрий Миляев.

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МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы из-за сообщений о поставках ракет
12 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/Rainer Puster

МИД Ирана вызвал послов четырех стран Европы — Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции — из-за сообщений о том, что Тегеран якобы отправляет баллистические ракеты России. Об этом сообщило информационное агентство Mizan. Иранское министерство назвало их заявления неконструктивными.
Ранее несколько европейских стран стали грозить Ирану новым пакетом санкций, включая ограничения в воздушном сообщении, из-за того, что Тегеран якобы поставляет Москве баллистические ракеты.
«Вследствие неконструктивных заявлений министров иностранных дел Англии, Франции и Германии, поддерживающих США, о якобы вмешательстве Ирана в украинский конфликт, а также введения санкций против Ирана, послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской республики», — указано в заявлении министерства.
Ранее Bloomberg заявлял, что позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.

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#всу
#ракеты
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На Западе назвали одну причину возможного конца света
Боуз: разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ вызовет конец света
12 сентября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Ekaterina_Simonova

Вашингтон и Лондон готовы разрешить киевскому режиму бить по России дальнобойными ракетами, несмотря на то, что такое решение способно потенциально стереть весь земной шар, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Они собираются «разрешить» эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне», — сказано в публикации Боуза.
Он добавил, что главный американский дипломат Энтони Блинкен, а также глава британского МИДа Дэвид Лэмми идут на такое, поскольку не могут признаться, что проиграли прокси-войну с Россией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти скорректируют помощь киевскому режиму.

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#мир
#украина
#россия
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#новости
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Блинкен сделал заявление по Украине
Блинкен: США будут корректировать помощь Украине
12 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Вашингтон будет корректировать помощь киевскому режиму заявил в рамках совместной пресс-конференции с главой польского МИДа Радославом Сикорским госсекретарь США Энтони Блинкен.
«И вы понимаете, что я не собираюсь вдаваться в оперативные детали в публичной обстановке, но я могу еще раз заверить, что мы будем вносить коррективы. Мы будем вносить коррективы и убедимся, что у Украины есть все необходимое», — сказал главный американский дипломат.

В Кремле подчеркивали, что на Западе, очевидно, уже приняли решение разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами.

В это время глава киевского режима Владимир Зеленский упрекает Запад в отказе использовать дальнобойные вооружения по РФ.

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#мир
#украина
#сша
#оружие
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Зеленский вновь пожаловался на Запад
Зеленский упрекнул Запад за отказ в использовании дальнобойных ракет против РФ
12 сентября 2024, 16:46

За отказ в использовании дальнобойных ракет для ударов вглубь России раскритиковал западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, передает украинское агентство УНИАН. Слова Зеленского опубликованы в Telegram-канале издания.
«Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <...> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <...> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — цитируют политика обозреватели.
Ранее Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ под Курском, заявив о некоем «украинском плане», однако подробности раскрывать не стал.

После 20 мая 2024 года, когда истекли полномочия Зеленского в качестве президента, он решил узурпировать власть и отменил выборы в стране на фоне военного положения.

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