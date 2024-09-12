Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Выпуски программы «Соловьев LIVE» с журналистом Владимиром Соловьевым обнаружили на сайте Украинского института национальной памяти, который финансируется киевским режимом.
Как пишет RT, платформу института запустили в 2020 году, вместе с контентом об исторических событиях украинской республики там есть материалы на русском языке, где участвуют российские медиаперсоны. Например, лекции экс-главы Минкульта РФ Владимира Мединского, посвященные преступлениям националистических формирований Украины.
По предположениям экспертов, эти видео могли добавить хакеры или сотрудники института, которые не согласны с политикой киевского режима.
Украинская власть с 2014 года переименовала более полутысячи улиц Киева, связанных, по мнению законодателей Незалежной, с советским и российским прошлым.
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По предположениям экспертов, эти видео могли добавить хакеры или сотрудники института, которые не согласны с политикой киевского режима.
Украинская власть с 2014 года переименовала более полутысячи улиц Киева, связанных, по мнению законодателей Незалежной, с советским и российским прошлым.
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Никита Кротов