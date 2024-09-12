Запад посчитал атаку ВСУ на Курскую область ошибкой

Фото: iStock/Silent_GOS
Промедление руководств стран Запада с решением по ударам дальнобойным оружием по России связано с ошибками ВСУ на поле боя и вторжением в Курскую область. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники.
«Нападение (на Курскую область – ред.) застало врасплох западных партнеров Украины, которые теперь требуют Киев уточнить свою стратегию в конфликте. Запад беспокоится, что конфликт перекинется за пределы Украины, в частности, на Польшу и Латвию», — говорится в статье.
Издание также приводит слова профессора Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитта, который считает, что Киев вряд ли в ближайшее время получит разрешение на удары по территории России. По его словам, предвыборная кампания в США, политический кризис во Франции и Германии, где канцлер Олаф Шольц не желает эскалации конфликта, указывают на то, что скорых решений на этот счет не будет.
Издание The New York Times также сообщает, что в США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий.
Читайте также:
Зеленский вновь пожаловался на Запад
Во Франции опасаются мировой войны из-за разрешения Киеву бить по РФ
В Кремле указали на уже принятое США решение разрешить Киеву бить по РФ
Элина Позднякова