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В США не ждут скорых изменений подхода к ограничениям на использование киевским режимом американских вооружений для атак российских территорий, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на чиновников.
«И остается неясным, разрешит ли администрация Байдена запускать JASSM по территории России, в отличие от Крыма (и новых регионов РФ — прим. ред.)», — сказано в публикации.Журналисты подчеркнули, что итоговое решение будет принимать нынешний глава Белого дома.
В Кремле отмечали, что решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ Запад, скорее всего, уже принял.
При этом западные журналисты всерьез опасаются, что, если решение будет положительным, это может привести к концу света.
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