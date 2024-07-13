На сайте Кремля обновили официальную биографию Владимира Путина

Фото: сайт Кремля
На сайте кремля обновлены данные на странице с официальной биографией президента РФ Владимира Путина. Изменения в описание жизни и деятельности главы государства внесены впервые с 2018 года.
Предыдущая версия биографии российского лидера заканчивалась итогами выборов 2018 года. Теперь в ней описаны события с того времени по 2024 год. В обновлённую версию вошли главы о проведении в России чемпионата мира по футболу, о пандемии и создании вакцины «Спутник», об открытии Крымского моста и внесении поправок в Конституцию РФ.
Отдельная глава посвящена специальной военной операции. В неё включены цитаты Владимира Путина. «Цель СВО — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — в частности сказал российский президент. В этой главе также рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Последний раздел биографии Путина на сайте Кремля посвящён президентским выборам 2024 года.
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Отдельная глава посвящена специальной военной операции. В неё включены цитаты Владимира Путина. «Цель СВО — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — в частности сказал российский президент. В этой главе также рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Последний раздел биографии Путина на сайте Кремля посвящён президентским выборам 2024 года.
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Александр Бойцов