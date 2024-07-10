На саммите НАТО признали, что не успевают производить оружие для Киева

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Официальные лица, присутствующие на саммите НАТО в Вашингтоне, признали, что Европа и США не успевают производить оружие для Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что многие, в том числе оборонные предприятия и Пентагон, признают, что их первоначальные расчёты о наращивании производства вооружений для Украины были слишком оптимистичными.
Например, чтобы вдвое нарастить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin необходимо четыре года, а не два, как это оценивалось изначально. Трудности, прежде всего, связаны с перебоями поставок и нехваткой рабочей силы.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Он посвящён 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нём также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
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Например, чтобы вдвое нарастить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin необходимо четыре года, а не два, как это оценивалось изначально. Трудности, прежде всего, связаны с перебоями поставок и нехваткой рабочей силы.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. Он посвящён 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нём также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
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Анастасия Чинкова