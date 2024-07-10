Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте на Украине

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НАТО не может позволить себе допустить победу России в конфликте на Украине, поскольку это станет крупнейшей угрозой для альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите, проходящем в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что сам по себе конфликт является серьёзной проблемой и угрозой безопасности за последние десятилетия. Если же в нём победу одержит Россия, это станет стимулом для других противников, таких как Иран, Северная Корея, Китай и другие.
Саммит НАТО стартовал в Вашингтоне 9 июля и завершится 11 июля. На нём присутствуют представители стран альянса, президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.
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Анастасия Чинкова