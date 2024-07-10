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Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте на Украине

10 июля 2024, 01:47
Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО не может позволить себе допустить победу России в конфликте на Украине, поскольку это станет крупнейшей угрозой для альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите, проходящем в Вашингтоне.


Он подчеркнул, что сам по себе конфликт является серьёзной проблемой и угрозой безопасности за последние десятилетия. Если же в нём победу одержит Россия, это станет стимулом для других противников, таких как Иран, Северная Корея, Китай и другие.

Саммит НАТО стартовал в Вашингтоне 9 июля и завершится 11 июля. На нём присутствуют представители стран альянса, президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.

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#сша
Рассекреченный документ: Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО
10 июля 2024, 02:20

Фото: iStock/demaerre

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе встречи с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1997 году обещал, что НАТО не Москве, однако не хотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе. Об этом сообщается в документах, рассекреченных Архивом национальной безопасности США.
Клинтон заявлял, что стремиться создать такой Североатлантический альянс, который не будет угрожать России, но позволит США и Канаде присутствовать в Европе и продолжать работать с Москвой. Таким образом он хотел создать свободную Европу и решить накопившиеся проблемы.

Также американский президент указывал на то, что обещание не допустить Россию до членства в НАТО было плохой попыткой при построении новой НАТО, но это было бы также плохо при построении новой России.

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Рассекреченный документ из архивов США: 30 лет назад Украину тайно готовили к НАТО
В США рассекретили документ 1994 года о тайном плане подготовить Украину к НАТО
10 июля 2024, 02:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Совет национальной безопасности Белого дома в 1994 году тайно разрабатывал план о подготовке Украины к вступлению в НАТО. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном Архивом нацбезопасности США.
«Возможность членства Украины, балтийских и южных государств должна быть поддержана. Мы не должны оставлять их в серой зоне российского влияния. Говоря это, мы не должны озвучивать эту мысль публично или в частном порядке внутри НАТО в данный момент, учитывая чувствительность России. В ближайшей и средней перспективе мы должны развивать стратегию в отношении Украины и параллельно углублять партнерство НАТО с Россией», – указывается в меморандуме на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.
Данный документ разработали в декабре 1994 члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие.

С Россией предполагалось вести серьезный диалог, но при этом не допускать того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

Ранее из рассекреченных документов стало ясно, что бывший президент США Альберт Гор пообещал предупредить Россию о расширении НАТО на Восток. Об этом он заявил экс-президенту РФ Борису Ельцину в 1994 году.

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Байден перепутал Украину с Ураном
Байден: РФ хочет уничтожить культуру Урана
10 июля 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден вновь оговорился и назвал Украину Ураном в ходе выступления на саммите НАТО.
Байден говорил о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил перед собой цель подчинить себе Украину, положить конец её демократии и уничтожить культуру «Урана». Он сразу же поправился и уточнил, что речь идёт об Украине.

Это уже далеко не первый подобный инцидент во время выступлений Байдена. Его здоровье и, в частности, психологическое состояние беспокоит его сторонников и коллег. После провальных дебатов с кандидатом в президенты США и экс-главой страны Дональдом Трампом всё чаще стали звучать заявления о необходимости снятия Байдена из предвыборной гонки.

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#джозеф байден
#украина
#нато
#саммит
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Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО
10 июля 2024, 01:32

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических систем ПВО. Об этом американский президент сообщил на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. По словам Байдена, Запад также отправит Украине сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО в 2025 году.
«Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», – анонсировал новые поставки Джо Байден.
Ранее президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО заявил, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник.

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Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине
Байден на саммите НАТО заявил, что РФ проигрывает в конфликте на Украине
10 июля 2024, 01:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО заявил, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
Он призвал не заблуждаться и чётко осознавать, что Россия проигрывает в конфликте.

Также в ходе своего выступления он пообещал, что Украина будет получать системы противовоздушной обороны (ПВО) раньше других союзников Соединённых Штатов.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нём присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник. На саммите будет затронут вопрос вступления Украины в НАТО. Однако официального приглашения, которого ждёт весь офис Зеленского, не поступит.

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#россия
#украина
#конфликт
#сша
#нато
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МИД на осуждение приговора Беркович призвал Францию не вмешиваться в дела России
10 июля 2024, 00:48

Фото: сайт МИД РФ

МИД РФ в ответ на осуждение Парижем приговора по делу Беркович и Петрийчук призвал Францию не вмешиваться во внутренние дела России и напомнил о недопустимости давления на судебную власть. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в телеграм-канале.
Захарова прокомментировала сообщение французского МИД, которое выступило с осуждением приговора для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

«В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть», – написала дипломат.
Мария Захарова также добавила, что Парижу следует осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении французов, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за приговоры французского суда в отношении художника Павленского.

Накануне 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии Беркович и Петрийчук по части 2 статьи 205.2 УК: Публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и написанный Петрийчук спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.

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#мария захарова
#дипломат
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США усилили безопасность на своих базах в Европе из-за «саботажа со стороны России»
CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за «саботажа» РФ
10 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/Im Yeongsik

На военных базах США в Европе усилили меры безопасности в связи с якобы готовящимся саботажем со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее издание писало, что несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, жертвами которой могут стать военный персонал и объекты.

Телеканал сообщает, что американская разведка получила данные о том, что группа лиц, якобы нанятая Россией, планировала организовать несколько атак по саботажу американских военных объектов.

При этом командование США в Европе отказалось указывать точные причины принятых мер, ответив только, что это связано не с одной угрозой, а сразу с несколькими угрожающими факторами.

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#сша
#европа
#база
#опасность
#россия
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Киев недоволен, что НАТО не пригласит Украину в альянс
Bloomberg: в Киеве недовольны, что НАТО не пригласит Украину в альянс
10 июля 2024, 00:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Окружение президента Украины Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита не направит стране официальное приглашение в альянс, а только закрепит его в итоговой декларации как «необратимое». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Накануне телеканал CNN сообщал, что в проекте декларации по итогам саммита НАТО вступление Украины в альянс будет описано как «необратимое». По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, новый пакет военной помощи Киеву, который утвердят в Вашингтоне, и способствование большей совместимости ВСУ со стандартами НАТО, будут являться для страны мостом к членству в альянсе.

Агентство указывает на то, что такой расклад событий не устраивает команду Зеленского, которая ждёт официального приглашения в альянс.

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#нато
#украина
#киев
#владимир зеленский
#сша
#саммит
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Пугачёву делают инструментом политических провокаций, убеждён депутат Соловьёв
Депутат Соловьёв: Пугачёву используют для оправдания зверств киевского режима
10 июля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певицу Аллу Пугачёву намеренно делают инструментом провокаций для оправдания зверств киевских властей. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с РИА Новости.
Ранее во вторник Пугачёва опубликовала пост в своих соцсетях о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

По словам Соловьёва, Пугачёву используют в качестве инструмента политических провокаций. А вот лицемерие и ложь западной пропаганды, в свою очередь, становятся очередной провокацией.

Напомним, что Украина обвинила Россию в якобы совершённом ракетном ударе по детской больнице в Киеве. Однако Минобороны РФ заявило, что такие обвинения безосновательны, поскольку на опубликованных кадрах видно как ракета, ударившая в здание, была выпущена из украинской системы ПВО.

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#алла пугачёва
#украина
#россия
#ракетный удар
#госдума
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