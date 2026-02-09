Российское посольство контактирует с кубинскими властями из-за ситуации с топливом
Посольство России на Кубе сообщило, что на фоне чрезвычайной ситуации с топливом поддерживает постоянную связь с российскими туроператорами, а также с местными авиационными властями. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.
По данным посольства, в целях экономии ресурсов часть туристов временно переселили из одних отелей в другие гостиницы. В дипмиссии также выразили надежду, что российские авиакомпании в кратчайшие сроки проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов.
Ранее Российский союз туриндустрии, ссылаясь на представителей отрасли, отмечал, что переселения носят временный характер. Уточнялось, что жалоб от российских туристов не поступало.
Перед этим россияне столкнулись с массовыми выселениями из гостиниц на Кубе.
