Российское посольство контактирует с кубинскими властями из-за ситуации с топливом

09 февраля 2026, 21:58

Посольство РФ контактирует с кубинскими властями из-за ситуации с топливом

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России на Кубе сообщило, что на фоне чрезвычайной ситуации с топливом поддерживает постоянную связь с российскими туроператорами, а также с местными авиационными властями. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале дипмиссии.