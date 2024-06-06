Пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы

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Склад со сладостями горит на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.
В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания на данный момент неизвестна. На место пожара направлены экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Москве на пятом этаже в женской консультации в районе Бибирево загорелся потолок. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания на данный момент неизвестна. На место пожара направлены экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Москве на пятом этаже в женской консультации в районе Бибирево загорелся потолок. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова